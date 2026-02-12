Fotografie donate dopo 70 anni Rivive il tenore Giuseppe Paganelli | sguardo sui viaggi e il suo Sudafrica

A Forlì arrivano fotografie mai viste, donate dopo 70 anni. Sono immagini che ritraggono il tenore Giuseppe Paganelli, nato a Forlì nel 1882, e che ora permettono di rivivere i suoi viaggi e il suo legame con il Sudafrica. Le foto sono state consegnate di recente, portando alla luce un pezzo di storia legato a un artista forlivese scomparso nel 1956 a Cape Town. Un modo per scoprire aspetti inediti della sua vita e del suo percorso artistico.

Forlì, 12 febbraio 2026 –  Il 2026 non è solo il centenario della scomparsa di Angelo Masini, ma anche il settantesimo di quella di un altro tenore forlivese: Giuseppe Paganelli, nato a Forlì nel 1882 e scomparso a Cape Town, in Sudafrica, il 4 marzo 1956. Nel panorama della grande tradizione lirica italiana, pochi artisti sono riusciti a portare la voce e l’eleganza del belcanto italiano così lontano come Giuseppe Paganelli, protagonista di una carriera internazionale che attraversò l’Europa, l’Africa, le Americhe e l’Oceania. La carriera di Paganelli. Il debutto di Giuseppe Paganelli avvenne nel 1904 al teatro comunale di Forlì e segnò l’inizio di una rapida ascesa che lo portò dalle principali stagioni liriche italiane ai grandi palcoscenici internazionali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

