Fotografia col morto nel cimitero arriva la condanna per l’operaio

Un operaio di 57 anni residente a Uggiano La Chiesa è stato condannato a otto mesi di reclusione per aver scattato una foto con un cadavere nel cimitero. La giudice Giulia Proto ha pronunciato la sentenza al termine di un processo con rito abbreviato, che ha permesso all’uomo di evitare una pena più lunga. La vicenda ha scosso la comunità locale, che si chiede come sia potuto succedere un episodio del genere.

Emessa oggi la sentenza nel processo abbreviato. La giudice del Tribunale di Lecce Giulia Proto Infitti 8 mesi di reclusione al 57enne di Uggiano La Chiesa, accusato di vilipendio di cadavere UGGIANO LA CHIESA - Otto mesi di reclusione per vilipendio di cadavere: è questa la condanna inflitta oggi dalla giudice del tribunale di Lecce Giulia Proto nei confronti di un operaio 57enne residente a Uggiano La Chiesa, al termine del processo con rito abbreviato (che gli ha consentito di beneficiare dello sconto di un terzo della pena). La Procura aveva invocato un anno di reclusione. Stando a quanto emerso, l'imputato, durante una procedura di estumulazione nel cimitero di Uggiano La Chiesa, si era lasciato fotografare accanto a un cadavere dopo averlo collocato in posizione verticale.🔗 Leggi su Lecceprima.it

