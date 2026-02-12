Chiara Ferragni si lascia fotografare a Roma, e subito la foto fa il giro del web. Sullo sfondo, una scritta scritta male ha scatenato commenti e polemiche tra gli utenti. La influencer, con oltre 28 milioni di follower, torna a far parlare di sé dopo il caso del Pandoro Gate.

Chiara Ferragni, una delle influencer italiane più seguite al mondo con oltre 28 milioni di follower, torna al centro dell’attenzione mediatica dopo il Pandoro Gate. Durante un soggiorno a Roma, il 9 febbraio 2026 ha pubblicato su Instagram un carosello di foto insieme ad amici e familiari, con scorci della capitale e alcuni dei suoi monumenti più iconici, dal Colosseo all’Altare della Patria. Tra gli scatti, però, ne è apparso uno destinato a far discutere: alle spalle della Ferragni, su un muro, compariva la scritta “ Meloni Dux fascista ”, un chiaro riferimento politico dal tono provocatorio. 🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Foto virale di Chiara Ferragni a Roma: sullo sfondo una scritta che fa discutere (si scatena la polemica online)

Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram alcune foto dei suoi ultimi giorni a Roma, ma ha anche scritto qualcosa di molto contestato contro Giorgia Meloni.

Chiara Ferragni ha pubblicato su Instagram una foto scattata davanti a una scritta che la definiva “Meloni dux fascista”.

L'imprenditrice digitale ha pubblicato e poi cancellato una foto dove posava sorridendo accanto alla scritta Meloni Dux fascista

Chiara Ferragni, nuova polemica per una foto pubblicata durante una visita a Roma. Sullo sfondo una scritta contro la premier Meloni.

