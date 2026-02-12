FOTO Campanello | memoria e legalità come esercizio costante

Nell’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “F. Tedesco” si è tenuta l’ottava edizione del Premio all’impegno quotidiano dedicato a Pasquale Campanello. La cerimonia, promossa da Libera di Avellino e dal Presidio di Pratola Serra, ha riunito studenti e cittadini per ricordare il valore della memoria e della legalità.

Tempo di lettura: 2 minuti Nell’Auditorium dell’Istituto Comprensivo “F. Tedesco” si è svolta l’ottava edizione del Premio all’impegno quotidiano – Pasquale Campanello, promosso dal Coordinamento provinciale di Avellino di Libera – Associazioni, nomi e numeri contro le mafie – insieme al Presidio di Pratola Serra intitolato a Campanello. La parola scelta per questa edizione è “quotidiano”. Una parola che non fa rumore, che non cerca visibilità, ma che abita i gesti ripetuti, le scelte coerenti, l’impegno silenzioso che non finisce sui manifesti. È lì che si costruisce la legalità: nelle azioni di ogni giorno. 🔗 Leggi su Anteprima24.it © Anteprima24.it - FOTO/ Campanello: memoria e legalità come esercizio costante Approfondimenti su Campanello Ornella Giornata della Memoria 2026: l'esercizio del conoscere, oltre il segnalibro della memoria La Giornata della Memoria 2026 invita a riflettere sull'importanza di conoscere e ricordare, andando oltre il semplice gesto commemorativo. Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento. Ultime notizie su Campanello Ornella Argomenti discussi: Premio all’Impegno Quotidiano Pasquale Campanello – VIII Edizione; Si è costituito il figlio 18enne di Adamo Massa, ucciso in una rapina a Lonate Pozzolo: si cerca il terzo complice; Premio all’impegno quotidiano: Avellino ricorda Pasquale Campanello; Memoria senza tregua: Pasquale Campanello, una storia che non passa. Libera ricorda Pasquale Campanello all’Ic di Mercogliano: memoria che parla al presente. Oliva: ancora senza giustizia dopo 33 anni. Ma non mi arrendoTrasmettere ai giovani il valore delle legalità, mantenendo viva la memoria di chi ha dato la propria vita per servire le istituzioni. E' il senso dell'incontro dedicato al ricordo di Pasquale Campane ... corriereirpinia.it Premio all’Impegno Quotidiano “Pasquale Campanello” – VIII Edizione Memoria, giustizia e responsabilità: VIII Premio “Pasquale Campanello”... - facebook.com facebook

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.