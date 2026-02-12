Formula1 Leclerc guida i test di Sakhir in Bahrain

La seconda giornata di test a Sakhir si chiude con Charles Leclerc che guida ancora la classifica. La Ferrari conferma il suo ritmo, dominando sia al mattino che nel pomeriggio. I piloti si preparano alla stagione, ma per ora è il monegasco a mantenere il passo più veloce sulla pista bahrainita.

Roma, 12 feb. (askanews) – Così come la mattinata, anche il pomeriggio della seconda giornata di testa a Sakhir vede la Ferrari davanti a tutti. Charles Leclerc mantiene il comando con l’1:34.273 fatto registrare in mattinata: il monegasco precede di mezzo secondo il campione del mondo Lando Norris, che però ottiene il tempo con una mescola di svantaggio (C2 contro C3). A far sorridere la Scuderia e i campioni del mondo non è tanto il risultato ma la questione-affidabilità: nella giornata in cui Mercedes di Kimi Antonelli è quasi totalmente ferma per un problema alla power unit e Red Bull non gira al mattino per una perdita idraulica, Ferrari e McLaren macinano giri; “prevale” Norris con 149 giri, dieci in più di Leclerc, il quale completa una simulazione gara nel pomeriggio.🔗 Leggi su Ildenaro.it

La Ferrari ha dominato anche il secondo giorno di test in Bahrain, con Leclerc che ha fatto segnare il miglior tempo.

La prima giornata di test in Bahrain ha mostrato Charles Leclerc in grande forma, con la Ferrari che domina la scena.

