Formazioni iniziali confermate novità sulle squadre nell’andata della semifinale di Copa del Rey

Questa sera si giocano le prime partite della semifinale di Copa del Rey tra Atletico Madrid e Barcellona. Le formazioni sono state confermate, nessuna sorpresa nelle scelte dei tecnici. Entrambe le squadre scendono in campo con le stesse formazioni che hanno preparato in settimana, pronte a dare battaglia e a conquistare un vantaggio in vista del ritorno. La partita promette spettacolo, con due grandi club che cercano di avanzare verso la finale.

2026-02-12 21:29:00 Lettori di JustCalcio.com, vi riportiamo in versione integrale l’ultima notizia pervenuta in redazione: Atletico Madrid e Barcellona hanno nominato le squadre titolari dell’andata della semifinale di Copa del Rey giovedì. L’Atleti ha vinto 5-0 in casa del Real Betis nei quarti di finale, compreso un vistoso gol del neo acquisto Ademola Lookman. Il Barça ha vinto 2-1 in casa dell’Albacete, seconda divisione, e i detentori arrivano con una serie di 17 vittorie nelle ultime 18 partite in tutte le competizioni. 101GreatGoals.com ha le squadre confermate di Atleti vs Barcellona. Puoi anche seguire gli aggiornamenti testuali in tempo reale della partita della Copa del Rey qui. 🔗 Leggi su Justcalcio.com © Justcalcio.com - Formazioni iniziali confermate, novità sulle squadre nell’andata della semifinale di Copa del Rey Approfondimenti su Copa del Rey Atletico Madrid Formazioni confermate per la Copa del Rey La Copa del Rey 2025 si accende con una sfida tra il Real Madrid e una squadra di categoria inferiore. Formazioni, squadre, TV, live streaming della Copa del Rey 2025/26 Ecco le informazioni aggiornate sulla Copa del Rey 202526: formazioni, squadre coinvolte, partite in TV e live streaming. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Copa del Rey Atletico Madrid Argomenti discussi: Sassuolo-Inter, le formazioni ufficiali: Grosso conferma Berardi, Chivu con la ThuLa; Coppa Italia Primavera | Inter-Juventus, le formazioni ufficiali; Lecce-Udinese, le formazioni ufficiali della partita di Serie A; Coppa Italia: le formazioni di Bologna-Lazio: Orsolini torna dal 1. Probabili formazioni Serie B/ Mosse, moduli e novità delle squadre (20^ giornata, 17-18 gennaio 2026)È giunto il momento di fare il punto sulle probabili formazioni Serie B: venerdì sera Sampdoria Entella ha dato ufficialmente il via al girone di ritorno, sabato 17 gennaio il programma della 20^ ... ilsussidiario.net Coppa Italia, Milan-Lecce: probabili formazioni, novità Maignan e Nkunku titolareMassimiliano Allegri è pronto a fare turnover ma senza rinunciare all’ossatura titolare. In difesa rientra Koni De Winter al posto di Gabbia, mentre in porta dovrebbe esserci Mike Maignan, recuperato ... affaritaliani.it Ecco le formazioni iniziali di #ReggianaMantova REGGIANA (3-5-2): Micai; Papetti, Rozzio, Bonetti; Libutti, Charlys, Reinhart, Belardinelli, Tripaldelli; Girma, Novakovich. Allenatore: Lorenzo Rubinacci. MANTOVA (3-4-2-1): Bardi; Meroni, Cella, Castellini; D - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.