Fori Imperiali un terzo dei pini analizzati è a rischio caduta

Un terzo dei pini sui Fori Imperiali è a rischio caduta. La polizia locale ha deciso di abbattere dodici alberi per evitare incidenti e mettere in sicurezza l’area archeologica. La decisione ha suscitato scalpore tra visitatori e residenti, mentre i lavori di messa in sicurezza sono iniziati già questa mattina. La situazione resta monitorata, ma per ora nessuna data certa sulla ripiantumazione.

Fori Imperiali, Allarme Pini: Dodici Alberi Abbattuti per Garantire la Sicurezza nell'Area Archeologica. Dodici pini lungo i Fori Imperiali a Roma saranno rimossi dal Comune a seguito di un'analisi che ha rilevato un elevato rischio di crollo. La decisione, presa all'unanimità da un tavolo tecnico riunitosi in Campidoglio il 12 febbraio 2026, mira a tutelare l'incolumità di cittadini e turisti in un'area di straordinario valore storico e culturale. L'intervento, che interesserà dieci alberi sul lato del Colosseo e due sull'altro, consentirà una parziale riapertura al transito a partire da lunedì 16 febbraio. Roma, pini a rischio nei Fori Imperiali: controlli straordinari su 50 alberi dopo i crolli A Roma, nell'area dei Fori Imperiali, sono stati avviati controlli straordinari su 50 pini dopo due crolli avvenuti nello stesso tratto in pochi giorni. Nuovo crollo ai Fori Imperiali: cade un pino, tre feriti lievi e opposizioni all'attaccoDopo il terzo crollo di un pino ai Fori Imperiali in poche settimane, il Comune dispone la chiusura del tratto e un piano di controlli approfonditi: è scontro con le opposizioni. PINI DEI FORI IMPERIALI: GLI ESITI DEL SOPRALLUOGO Nella giornata di ieri esperti del Collegio Nazionale degli Agrotecnici e degli Agrotecnici laureati hanno svolto un sopralluogo nell'area dei Fori Imperiali per valutare lo stato dei pini;

