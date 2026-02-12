Forbidden Fruit anticipazioni 13 febbraio | Zehra scopre che il suo libro è in stampa

Zehra scopre che il suo libro è in stampa e si rende conto di aver rischiato tutto. La protagonista si confida con un’amica, preoccupata per le conseguenze di questa scoperta. Intanto, le tensioni tra i personaggi aumentano e il pubblico si prepara a seguire un nuovo episodio ricco di colpi di scena.

Scopriamo cosa succederà nella prossima puntata di Forbidden Fruit, la dizi turca in onda dal lunedì al sabato nel pomeriggio di Canale 5 Torna su Canale 5 la dizi turca Forbidden Fruit, in onda dal lunedì al sabato nel primo pomeriggio della rete ammiraglia Mediaset. Nell' episodio di venerdì 13 febbraio Zehra scoprirà che Halit si sbagliava: non è vero che è stata truffata. Anzi, tutto il contrario: il libro sarà presto realtà. Vediamo dunque più nel dettaglio cosa succederà nella prossima puntata della serie. Dov'eravamo rimasti Dopo che Yigit è riuscito a recuperare miracolosamente il contenuto del computer di Zehra, la ragazza ha ricominciato a sperare di vedere il suo libro pubblicato.

