Forbidden fruit 3 replica puntata del 12 febbraio in streaming | Video Mediaset
Questa sera torna in streaming Forbidden fruit 3, con la replica del 12 febbraio. Zehra decide di vendere il suo libro per ottenere una grossa somma di denaro, ma appena lo comunica alla famiglia, il padre le dice che è stata truffata. La soap turca continua a tenere alta l’attenzione dei fan con colpi di scena e tensioni tra i personaggi.
Nuovo appuntamento oggi – giovedì 12 febbraio – con la soap turca Forbidden fruit 3. Nella puntata odierna Zehra accetta di far stampare il suo libro in cambio di un'ingente somma di denaro, ma quando condivide la notizia con la famiglia, il padre le dice che è stata truffata. Ecco il Video Mediaset per rivedere l'episodio 8 trasmesso da Canale 5 in replica streaming. 🔗 Leggi su Superguidatv.it
