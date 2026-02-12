Fontana sempre più nella storia | argento nei 500m di short track a Milano-Cortina 2026

Durante la serata delle finali di short track ai Giochi di Milano-Cortina 2026, Arianna Fontana ha ancora una volta dimostrato di essere una delle protagoniste più grandi dello sport italiano. La campionessa ha conquistato l’argento nei 500 metri femminili, confermando il suo talento e il suo carattere. La gara è stata combattuta fino all’ultimo passo, e Fontana ha dimostrato di avere ancora tanta grinta da vendere. Con questo risultato, si avvicina ancora di più alla leggenda dello sport olimpico.

La pattinatrice valtellinese ha concluso la gara dubito dietro all’olandese Sandra Velzeboer, che ha vinto l’oro stabilendo anche un record del mondo sul tempo di gara. Con questo secondo posto la campionessa azzurra ha raggiunto 13 medaglie olimpiche nella sua storia sportiva, eguagliando il primato assoluto di Edoardo Mangiarotti nel medagliere italiano alle Olimpiadi. La fine dei 500 metri femminili del short track è stata una prova di velocità, pressione e nervi saldi per tutte le protagoniste in pista. Fontana, forte dell’esperienza maturata in devenni di competizioni di alto livello, ha lottato per ogni centimetri sui 111 metri di traiettoria, riuscendo a mantenere una posizione di vertice per tutti i giri.🔗 Leggi su Sportface.it

Approfondimenti su Milano Cortina2026

L'Italia torna a salire sul podio alle Olimpiadi di Milano-Cortina, questa volta con l'oro nella staffetta mista di short track.

L'Italia conquista il primo oro alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

