Fondo di ponderazione la Fimmg sulla richiesta di restituzione dei 31 milioni | Stesse norme valgono per tutti i lavoratori della Pa

La Federazione italiana dei medici di medicina generale chiede chiarezza sulla richiesta di restituzione di 31 milioni di euro dal Fondo di ponderazione. La Fimmg insiste che le stesse regole devono valere per tutti i lavoratori pubblici e chiede un accesso agli atti per verificare come la Regione e le Asl applicano le norme. La questione riguarda i criteri usati per decidere chi deve restituire, ma al momento non ci sono ancora risposte ufficiali.

Un accesso agli atti, "per conoscere in che modo la Regione e le Assll applichino a tutti i lavoratori della pubblica amministrazione la legge sulla quale si basa la richiesta di restituzione avanzata ai medici", relativa ai 31 milioni di euro del fondo di perequazione che, secondo il Dipartimento regionale Salute, sarebbero stati erogati in maniera non dovuta. Ad annunciare l'iniziativa è la Fimmg (Federazione Italiana dei Medici di generale) che, in seguito all'incontro avuto nei giorni scorsi con l'assessore alla Sanità, Donato Pentassuglia, torna sulla questione che nelle ultime settimane sta creando non poche tensioni.

