A Città di Castello, un uomo di 42 anni ha perso il controllo dopo un ritardo del corriere e si è scagliato contro il personale di consegna. La scena è finita con denunce per aggressione e minacce nei confronti del corriere e del suo responsabile.

Un uomo è stato denunciato per aggressione, lesioni personali e minacce dopo un intervento condotto dalla Polizia di Stato a Città di Castello (Perugia). L’episodio è avvenuto durante la consegna di un pacco, quando il destinatario ha aggredito prima la corriere e poi il suo responsabile, che ha riportato quattro giorni di prognosi per le lesioni subite. La ricostruzione dei fatti secondo la Polizia di Stato Stando alle informazioni pubblicate sul sito della Polizia di Stato, l’episodio si è verificato mentre una dipendente di una ditta di spedizioni stava effettuando una consegna presso un’abitazione di Città di Castello. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Follia a Città di Castello, 42enne perde il controllo per un ritardo del corriere e scatena violenza

Un uomo di 42 anni ha aggredito con violenza gli agenti durante un controllo a Città di Castello, vicino Perugia.

Un incidente grave si è verificato sulla A8 a Gallarate, coinvolgendo un uomo di 42 anni.

Follia a Città di Castello, 42enne perde il controllo per un ritardo del corriere e scatena violenzaUn uomo è stato denunciato a Città di Castello per aggressione e minacce a un corriere e al suo responsabile durante una consegna.

