Foggiano sotto assedio | sesto assalto a bancomat nel 2026 Poggio Imperiale colpita da esplosione notturna

Poggio Imperiale torna nel mirino dei ladri. Nella notte tra l’11 e il 12 febbraio, un nuovo assalto a un bancomat ha scosso il paese, già colpito più volte nel corso del 2026. Questa volta, i malviventi hanno fatto saltare in aria il bancomat del BancoBpm, lasciando danni e paura tra i residenti. È il sesto episodio di questo genere nel giro di pochi mesi.

Poggio Imperiale Sotto Shock: Ennesimo Assalto a un Bancomat nel Foggiano. Poggio Imperiale è stata scossa nella notte tra l’11 e il 12 febbraio 2026 da un violento assalto al bancomat del BancoBpm. Ignoti, utilizzando una tecnica esplosiva ormai ricorrente nel Foggiano, hanno fatto saltare lo sportello intorno alle 3:30, portando a termine un’azione rapida e ben pianificata. L’evento riaccende i riflettori sulla crescente insicurezza che affligge il territorio e sulla necessità di misure più efficaci per contrastare la criminalità. La Dinamica dell’Attacco e l’Intervento delle Forze dell’Ordine.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Poggio Imperiale Assalto a bancomat a Poggio Imperiale: tre esplosioni fanno saltare in aria lo sportello Banco Bpm Tre esplosioni hanno fatto saltare in aria lo sportello del Banco Bpm a Poggio Imperiale. L’assalto ai bancomat. Scorribanda notturna da Bozzano al Marco Polo. Ma il bottino è magro Nella notte tra fine anno e primo gennaio, una banda ha fatto esplodere un bancomat a Bozzano con il metodo dell’acetilene, causando danni ma ottenendo un bottino limitato. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. La direttrice dell’istituto di Poggio Imperiale, Simona Della Valle: “A settembre sarà una rivoluzione” - facebook.com facebook

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.