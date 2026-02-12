Flop dei bidoni interrati Interrogazione urgente | Chiarire subito i tempi

Il capogruppo di Svolta Per l’Argentario, Marco Nieto, chiede spiegazioni all’amministrazione locale sul fallimento dei bidoni interrati. Dopo aver scoperto che i cassonetti non sono mai stati installati, Nieto ha presentato un’interrogazione urgente, chiedendo una risposta scritta per chiarire i motivi di questo ritardo e lo stato dei lavori. La vicenda si aggiunge alle polemiche sul mancato avvio dei progetti, con il rischio di perdere altri fondi pubblici.

MONTE ARGENTARIO "Bidoni interrati mai partiti, abbiamo presentato un'interrogazione urgente". Torna sull'argomento cassonetti il capogruppo di Svolta Per l'Argentario Marco Nieto, che si rivolge direttamente all'amministrazione, con richiesta di risposta scritta, per fare chiarezza sul mancato avvio dell'installazione dei bidoni interrati sul territorio comunale e sul "rilevante scostamento tra comunicazioni istituzionali e stato di attuazione degli interventi". "L'iniziativa – spiega Nieto – nasce a seguito delle dichiarazioni rilasciate dall'assessore all'Ambiente con un cronoprogramma dettagliato che prevedeva l'installazione a Porto Santo Stefano dal 15 novembre 2025 al 15 gennaio 2026, a Porto Ercole dal 15 gennaio al 20 febbraio, al Pozzarello dal 20 febbraio al 30 marzo.

