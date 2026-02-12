Fisico asciutto e capelli folti | quando Allegri esordiva in Serie A in un Pisa-Milan

All'Arena Garibaldi, ieri sera, si è rivisto un Allegri ancora giovane, con il fisico asciutto e i capelli folti. È stato un ritorno al passato, quando il tecnico del Milan esordiva in Serie A con il Pisa, nell’ultima partita della stagione 1988-89. La partita tra Pisa e Milan ha portato un po’ di nostalgia, ricordando i primi passi di Allegri tra i grandi.

Tutto è iniziato all'Arena Garibaldi, che adesso ha cambiato nome complice la sponsorizzazione, ma che per Massimiliano Allegri sarà sempre lo stadio dove ha giocato la prima partita in Serie A. Ironia della sorte, quell'11 giugno 1989, l'avversario dei nerazzurri del presidente Romeo Anconetani era proprio il Milan di Arrigo Sacchi che un paio di settimane prima (il 24 maggio) aveva alzato al cielo la Coppa dei Campioni contro la Steaua Bucarest a Barcellona e che tre giorni dopo, il 14 giugno, avrebbe conquistato la prima edizione della Supercoppa italiana contro la Sampdoria. Max non aveva ancora compiuto ventidue anni: nel suo bagaglio c'erano quattro stagioni con Cuoiopelli (una in Interregionale) e Livorno (tre in Serie C1), ma gli mancava la gioia dell'esordio nella massima categoria.

