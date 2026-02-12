Fisco | perquisizioni in Amazon pm Milano ' deve pagare imposte in Italia'

La Procura di Milano ha avviato delle perquisizioni contro Amazon, accusando la multinazionale di avere uffici stabili in città senza pagare le tasse in Italia. I magistrati vogliono verificare se l’azienda abbia evaso imposte e rispettato le norme fiscali italiane. La decisione arriva dopo indagini approfondite sulla presenza e le attività di Amazon nel capoluogo lombardo.

Milano, 12 feb. (Adnkronos) - Per la Procura di Milano Amazon, che sarebbe presente con uffici "stabili" nel capoluogo lombardo, dovrebbe pagare le imposte fiscali in Italia. E' questo il nuovo filone dell'inchiesta - quello principale vede già indagati Amazon Eu Sarl con sede in Lussemburgo per la legge 231 e la direttrice per omessa dichiarazione dei redditi - che ha portato a nuove perquisizioni da parte della Guardia di finanza di Monza coordinate dal pubblico ministero di Milano Elio Ramondini. In particolare, l'indagine riguarda un periodo temporale che va dal 2019 all'agosto 2024 quando il colosso americano dell'e-commerce già al centro di verifiche fiscali avrebbe iniziato a valutare un programma specifico in ordine al rispetto degli obblighi fiscali, un impatto di cui chiede una consulenza alla Kpmg. 🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - Fisco: perquisizioni in Amazon, pm Milano 'deve pagare imposte in Italia' Approfondimenti su Amazon Milano Amazon, perquisizioni nelle sede di Milano: indagine per presunta evasione fiscale La Guardia di Finanza ha fatto irruzione nella sede di Amazon a Milano. Fisco, nuova indagine a Milano su Amazon per presunta evasione fiscale La Guardia di Finanza di Monza ha eseguito perquisizioni nella sede di Amazon a Milano e nelle case di sette manager. Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Amazon Milano Argomenti discussi: Evasione fiscale, nuova indagine su Amazon: perquisizioni nella sede di Milano; Nuova indagine a Milano su Amazon per evasione fiscale. Fisco, nuova indagine a Milano su Amazon per presunta evasione fiscaleLa nuova inchiesta riguarda la presenza o meno di struttura permanente non dichiarata in Italia. Perquisite anche le abitazioni di sette manager della multinazionale Perquisizioni nella sede milanese ... tg24.sky.it Fisco: perquisizioni in Amazon, pm Milano 'deve pagare imposte in Italia'Milano, 12 feb. (Adnkronos) - Per la Procura di Milano Amazon, che sarebbe presente con uffici stabili nel capoluogo lombardo, dovrebbe pagare le imposte fiscali in Italia. E' questo il nuovo filone ... iltempo.it Segui gli aggiornamenti sul sito de #IlSole24Ore . . Perquisizioni nella sede di Amazon | Nuova indagine per presunta evasione fiscale | Il Sole 24 Ore - facebook.com facebook La Guardia di Finanza ha effettuato perquisizioni nella sede di Amazon nell’ambito di una nuova indagine per una presunta evasione fiscale. Perquisite anche le abitazioni di sette dirigenti del colosso dell’e-commerce e gli uffici della società di revisione Kpm x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.