Firenze Film Festival 2026 all' Istituto Francese

L'8ª edizione del Firenze Film Festival si terrà il 22 febbraio presso l'Institut français Firenze, con la proiezione di cortometraggi e lungometraggi provenienti da tutto il mondo. Il programma di quest'anno si apre con il lungometraggio di Marco Gianfreda, "Three Infallible Rules". Secondo Gianfreda, il film racconta quella fase dell'adolescenza in cui si scopre un bisogno d'amore diverso da quello materno. È l'età in cui ci si rende conto che l'amore dei genitori non basta più, da solo, a riempire la nostra vita. Ma come si impara ad innamorarsi quando nessuno ce l'ha mai spiegato prima? Il programma dei cortometraggi riunisce produzioni indipendenti provenienti da Argentina e Stati Uniti, Belgio, Germania e Norvegia, mettendo in luce giovani registi emergenti.

