fire tv sticks hanno accesso alla libreria cloud gaming di geforce now

Gli utenti di Fire TV ora possono giocare in streaming grazie a GeForce Now. La piattaforma di cloud gaming si apre ai possessori di dispositivi Fire TV, che possono accedere a una vasta libreria di giochi senza dover installare nulla. Basta collegare il dispositivo e avviare l’app per immergersi nel mondo del gaming in modo semplice e immediato.

il panorama del cloud gaming si arricchisce di una nuova possibilità: geForce Now arriva su fire os, offrendo agli utenti di dispositivi fire tv l’accesso a una libreria di titoli in streaming. grazie a questa integrazione, l’uso richiede solo un controller e una connessione internet affidabile, aprendo una via alternativa al gaming rispetto all’hardware locale. geforce now su fire tv: compatibilità, requisiti e vantaggi. l’app ufficiale è stata rilasciata per dispositivi con fire os, estendendo la compatibilità ai fire tv sticks con sistema operativo aggiornato. l’utilizzo richiede esclusivamente un controller e una connessione internet. 🔗 Leggi su Mondoandroid.com

Durante il CES 2026, NVIDIA ha annunciato importanti sviluppi per il suo ecosistema grafico, concentrandosi sull'espansione del cloud gaming su Linux e Fire TV.

Microsoft ha recentemente ampliato il catalogo di Xbox Cloud Gaming, aggiungendo più di 50 giochi alla libreria in streaming.

