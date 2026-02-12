Finto poliziotto simula una perquisizione in casa e ruba tutto a un anziano

Questa mattina a Firenze un uomo si è finto un agente di polizia per entrare in casa di un anziano di 86 anni. Dopo aver simulato una perquisizione, il falso poliziotto ha rubato oro, soldi, monete antiche e due pistole Beretta. La vittima si è accorta del furto solo dopo che l’uomo era già scappato, lasciando dietro di sé una scena di truffa e inganno. La polizia sta cercando il responsabile.

Simulando una perquisizione, un falso poliziotto ha rubato argenteria, denaro, monete antiche e due pistole Beretta in casa di un 86enne a Firenze. Però poi un 19enne venuto dalla Campania è stato bloccato con la valigia contenente la refurtiva dagli agenti della Polfer alla stazione Fs di Santa Maria Novella. Lo hanno arrestato con l'accusa di truffa. All'anziano pensionato il giovane avrebbe telefonato spacciandosi per un poliziotto che stava indagando sui furti nelle abitazioni in città. Dopo poco avrebbe bussato alla sua porta per eseguire una perquisizione. Con questo pretesto ha messo a soqquadro le stanze riponendo in un trolley, oltre all'argenteria, 250 euro, monete antiche e due pistole Beretta, con la promessa di restituirli dopo aver chiuso le indagini.

