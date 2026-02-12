Finanza in Comune per acquisire documenti

Questa mattina, il Comune di Grosseto ha confermato di aver ricevuto una visita delle forze di polizia. Il dirigente comunale ha spiegato che erano presenti i finanzieri, ma non ha voluto dare dettagli su cosa cercassero o su quale fosse il motivo dell’intervento. La vicenda rimane ancora poco chiara e si attendono sviluppi.

GROSSETO "Sì, sono stato informato questa mattina (ieri, ndr) dal dirigente della presenza dei finanzieri, ma non le so dire per che cosa specificatamente sono intervenuti. Ritengo per acquisizione di documenti, ma non so dirle altro di più specifico al momento". Così il vicesindaco Bruno Ceccherini dopo che nel tardo pomeriggio è circolata la notizia della presenza ieri mattina dei militari della guardia di finanza nel palazzo comunale. Presenza che sarebbe servita, da quel poco che è trapelato, per acquisire atti e documenti nell’ambito degli accertamenti della Corte dei conti su alcuni settori specifici dell’attività dell’ amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Finanza in Comune per acquisire documenti Approfondimenti su Grosseto Finanza Bosnia: cecchini a Sarajevo, pm Milano all'Aja per acquisire documenti Il pubblico ministero di Milano, Alessandro Gobbis, si trova all'Aja per raccogliere nuovi documenti sull'inchiesta sui cecchini che hanno sparato durante il weekend a Sarajevo. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Come verificare le concessioni edilizie per un immobile in fase di costruzione. Ultime notizie su Grosseto Finanza Argomenti discussi: Finanza in Comune per acquisire documenti; Alloggi per la Guardia di Finanza. Si muovono Comune e Area Blu. Gli immobili sfitti sotto la lente; Residenza fittizia a Cortina, 30 'evasori' scoperti dalla Guardia Finanza; Corte dei conti, la finanza in Comune a Grosseto. Tempesta giudiziaria: blitz della Finanza in ComuneNel mirino presunte irregolarità urbanistiche, turbativa d’asta e i progetti della Cittadella dello Sport e dell’ex piscina ... zoom24.it Alloggi per la Guardia di Finanza. Si muovono Comune e Area Blu. Gli immobili sfitti sotto la lenteL’obiettivo della Giunta, con il via libera alla delibera, è trovare spazi che diano la giusta qualità. La richiesta è direttamente delle Fiamme Gialle in un ottica di future assegnazione di personal ... msn.com Questa mattina la guardia di finanza ha chiesto in Comune documenti su mandato della procura della Corte dei Conti: accertamenti sull’ufficio relazioni internazionali e richieste di chiarimenti anche sulle telecamere della polizia municipale - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.