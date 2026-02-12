Film d' autore e testimonianza | C-Movie porta in sala il cinema dell’io che interroga il mondo
Questa sera a Rimini torna il festival C-movie, dedicato al cinema d’autore e alle testimonianze personali. Organizzato da Kitchenfilm e diretto dalla regista Emanuela Piovano, il festival presenta film che interrogano il mondo attraverso le storie dei corpi e delle convivenze. La rassegna, realizzata in collaborazione con la Cineteca di Rimini, porta in sala opere che cercano di capire l’io e il contesto sociale.
Torna a Rimini "C-movie – Cinema, Corpi, Convivenze", il festival organizzato da Kitchenfilm con la direzione artistica della regista Emanuela Piovano, in collaborazione con la Cineteca di Rimini. L'edizione di quest'anno è dedicata al cinema d’autore e al dialogo tra cinema, letteratura e pensiero contemporaneo. Giunto alla sua terza edizione, il festival si svolgerà dal 12 al 14 marzo 2026, con proiezioni e incontri alla presenza di ospiti di rilievo nazionale e internazionale. Filo conduttore dell’edizione 2026 è il rapporto tra cinema e autobiografia, intesa non come semplice racconto dell’io, ma come assunzione di responsabilità, presa di posizione etica e politica, forma di testimonianza.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Approfondimenti su C movie Cinema
Cinema in lingua originale: per Movie Night si proietta il film Notting Hill
Stasera, al cinema all’aperto, torna Movie Night con la proiezione del film Notting Hill in lingua originale.
Giubileo, chiusa l’ultima Porta Santa. Il bilancio dell’Anno Santo nell’omelia del Papa che interroga Chiesa e fedeli – Foto
Il Giubileo della speranza, indetto da Papa Francesco, si è concluso con la chiusura dell’ultima Porta Santa, quella della Basilica Vaticana, da parte di Leone XIV.
Ultime notizie su C movie Cinema
Argomenti discussi: LA VITA NON È UN FILM – Laboratorio sul Biopic d’Autore a cura di Susanna Nicchiarelli; Luglio alla Cavea del Maggio Musicale tra opera, cinema, jazz d'autore e due serate con Stefano Massini; Riccardo Scamarcio al Cinema Massimo, Torino gli dedica un omaggio tra cinema d’autore e produzioni internazionali; Apple TV alza l’asticella: nel 2026 serie evento, cinema d’autore e sport globale ridisegnano lo streaming.
Vieni a scoprire l’autrice di Cime Tempestose. Ora Emily è su MYmovies ONEIn streaming il biopic che racconta la giovinezza dell’autrice di uno dei capolavori della letteratura. GUARDA ORA IL FILM » ... mymovies.it
Perché i film d’autore si sono dati al crimineEthan Coen, uno dei due fratelli Coen, ha girato due film con storie di crimini negli ultimi due anni; Paul Thomas Anderson è ora nei cinema con un film su fuorilegge, attivismo e rivoluzione; Spike ... ilpost.it
Film profondamente empatico ti fa sfiorare l’anima impenetrabile e mistica del maestro, ripercorre la carriera e la vita in un modo leggero e divertente, un film d’autore sicuramente digeribile per i più, i cinefili più accaniti troveranno congetture e inesattezze. A p - facebook.com facebook
La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.