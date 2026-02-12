FIFAe World Cup 2026 featuring eFootball Konami svela i dettagli delle Challenger Series

Konami ha annunciato oggi i dettagli delle Challenger Series, il nuovo torneo in-game che prepara il grande evento del 2026. La competizione è stata organizzata insieme alla FIFA e si svolge proprio in questi giorni. La sfida è aperta ai giocatori che vogliono qualificarsi alla FIFAe World Cup del 2026, e le prime partite sono partite già questa mattina. La serie si prospetta ricca di sfide e di emozioni, puntando a coinvolgere i migliori talenti di eFootball.

Konami Digital Entertainment annuncia i dettagli delle Challenger Series. Co-organizzato con la Fédération Internationale de Football Association, il programma competitivo in-game che apre la strada verso la FIFAe World Cup 2026 featuring eFootball inizia ufficialmente oggi, giovedì 12 febbraio. Giunto alla terza edizione, questo torneo globale in continua crescita ha visto la partecipazione di 16,51 milioni di giocatori lo scorso anno, affermandosi come uno dei più grandi eventi internazionali eSport calcistici al mondo. Quest’anno nuove nazioni scenderanno in campo, tra cui Croazia, Kenya e Tunisia, contribuendo a raggiungere il numero record di oltre 110 nazioni e territori membri della FIFA. 🔗 Leggi su Game-experience.it © Game-experience.it - FIFAe World Cup 2026 featuring eFootball, Konami svela i dettagli delle Challenger Series Approfondimenti su FIFAe World Cup La Thailandia e la Polonia trionfano alla FIFAe World Cup 25 featuring eFootball La FIFAe World Cup 25, organizzata da Konami Digital Entertainment, ha visto trionfare la Thailandia e la Polonia nelle divisioni mobile e console. Konami ricorda che il torneo eSport FIFAe World Cup 2025 prenderà il via tra pochi giorni a Riyad La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. FIFAe World Cup 2026™ ft. eFootball on MOBILE – FINAL Ultime notizie su FIFAe World Cup Argomenti discussi: Konami su Nintendo Switch 2 con eFootball Kick-Off!. FIFAe World Cup 2026 featuring eFootball, al via le Challenger SeriesKonami Digital Entertainment, B.V. annuncia i dettagli delle Challenger Series. Co-organizzato con la Federation Internationale de ... sportmediaset.mediaset.it Motorola si conferma Partner della Fifa World Cup e lancia la piattaforma di comunicazione Football is CallingPartito con un concorso, il progetto prevede attività che coinvolgono social, media digitali e attività in-store per costruire engagement e awareness. Daniela Idi, Marketing Director EMEA, descrive la ... engage.it eFootball: si apre la strada verso la FIFAe World Cup 2026 featuring eFootball, al via le Challenger Series #efootball x.com

Il modulo consente di cercare aggiornamenti e video relativi alla notizia pubblicata.