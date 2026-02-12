Questa mattina all’Ariston si sono visti i primi artisti alle prove di look in vista del Festival di Sanremo 2026. I cantanti si preparano con attenzione, e i loro outfit lasciano già intuire qualche dettaglio sullo stile che sfileranno sul palco. Le prove sono un assaggio di quello che i fan potranno aspettarsi tra poche settimane.

Avvistati già nella città dei fiori gli artisti impegnati con le prove a teatro. Cosa ci raccontano i loro outfit? Sono la prima cosa messa in valigia o ci anticipano qualcosa di quello che vedremo presto sul palcoscenico più famoso d'Italia? Scopriamolo insieme +++dropcap Il Festival di Sanremo è alle porte e gli artisti che parteciperanno alla 76esima edizione della kermesse canora sono già stati catturati dagli obiettivi dei fotografi nei vari ambienti del Teatro Ariston prima di salire sul palcoscenico più famoso d'Italia per le prove. Cosa ci raccontano i primi look sfoggiati dai cantanti selezionati da Carlo Conti per sfidarsi a colpi di canzone dal 24 al 28 febbraio? Sono i soliti abiti usati nella vita di tutti oppure sono outfit pensati come tasselli per costruire una storia da lanciare nella nota città della riviera ligure? 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - Festival di Sanremo 2026: prove di look all'Ariston per i cantanti prossimamente in gara

