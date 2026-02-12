Festa di San Valentino a Piacenza è Innamorati del Gusto

A Piacenza, il weekend di San Valentino si trasmette tra amore e sapori locali. Coldiretti ha organizzato un evento speciale, “Innamorati del Gusto”, per mettere in risalto le eccellenze del territorio. Tra degustazioni e mercatini, le coppie possono scoprire i prodotti autentici e sostenibili che rendono unico questo angolo di Emilia. La città si colora di iniziative che uniscono passione e tradizione, invitando tutti a vivere un San Valentino diverso, all’insegna del gusto e della scoperta.

