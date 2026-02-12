Festa di San Valentino a Piacenza è Innamorati del Gusto
A Piacenza, il weekend di San Valentino si trasmette tra amore e sapori locali. Coldiretti ha organizzato un evento speciale, “Innamorati del Gusto”, per mettere in risalto le eccellenze del territorio. Tra degustazioni e mercatini, le coppie possono scoprire i prodotti autentici e sostenibili che rendono unico questo angolo di Emilia. La città si colora di iniziative che uniscono passione e tradizione, invitando tutti a vivere un San Valentino diverso, all’insegna del gusto e della scoperta.
Fiori 100% italiani, eccellenze del territorio e week-end romantico negli agriturismi Terranostra. Spazio anche ai bambini con il carnevale L'amore per il territorio incontra la passione per la buona tavola. In occasione di San Valentino, Coldiretti Piacenza promuove un week-end dedicato alla qualità, alla sostenibilità e all’autenticità, celebrando il legame tra gli innamorati e le eccellenze piacentine. Il cuore delle celebrazioni sarà il Mercato Coperto di Campagna Amica in via Farnesiana,17 a Piacenza. Sabato 14 febbraio, dalle 9:00 alle 15:00, i visitatori potranno immergersi nell'evento "Innamorati del Gusto!".🔗 Leggi su Ilpiacenza.it
