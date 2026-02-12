Ferrero | Renzi ' scompare donna straordinaria condoglianze'

Renzi esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Maria Franca Fissolo Ferrero. La donna, considerata straordinaria, è morta lasciando un vuoto in molte persone. Con il marito Michele, aveva contribuito a costruire un’azienda che porta il nome dell’Italia nel mondo. La notizia ha suscitato reazioni di commozione e rispetto tra chi la conosceva.

