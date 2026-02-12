Ferrero | Renzi ' scompare donna straordinaria condoglianze'

Renzi esprime il suo cordoglio per la scomparsa di Maria Franca Fissolo Ferrero. La donna, considerata straordinaria, è morta lasciando un vuoto in molte persone. Con il marito Michele, aveva contribuito a costruire un’azienda che porta il nome dell’Italia nel mondo. La notizia ha suscitato reazioni di commozione e rispetto tra chi la conosceva.

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Con Maria Franca Fissolo Ferrero scompare una straordinaria donna che assieme al marito Michele ha saputo costruire una delle più importanti aziende che ci rendono orgogliosi di essere italiani. Conservo di lei ricordi legati alle mie visite ad Alba, al figlio Giovanni e ai familiari le mie più sentite condoglianze". Così il leader di Iv, Matteo Renzi. 🔗 Leggi su Iltempo.it

