Ferrero | Renzi ' scompare donna straordinaria condoglianze'

Renzi ha espresso il suo cordoglio per la scomparsa di Maria Franca Fissolo Ferrero. L’ex premier ricorda una donna straordinaria, che insieme al marito Michele ha contribuito a creare un’azienda che fa onore all’Italia. La notizia ha colpito molti, che ricordano il ruolo fondamentale di Fissolo nel successo della famiglia e dell’azienda.

Roma, 12 feb. (Adnkronos) - "Con Maria Franca Fissolo Ferrero scompare una straordinaria donna che assieme al marito Michele ha saputo costruire una delle più importanti aziende che ci rendono orgogliosi di essere italiani. Conservo di lei ricordi legati alle mie visite ad Alba, al figlio Giovanni e ai familiari le mie più sentite condoglianze". Così il leader di Iv, Matteo Renzi.

