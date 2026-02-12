Ferrari svela il segreto dell' ala mobile | ogni monoposto ha un sistema unico

La Ferrari ha rivelato come funziona il suo sistema di ala mobile, che ogni monoposto ha un modo tutto suo di usare. Durante le prove in Bahrain, si è visto che le vetture stanno sperimentando soluzioni diverse per adattarsi alle nuove regole della Formula 1. La scuderia di Maranello ha deciso di non svelare troppo, ma le differenze tra le monoposto sono evidenti. Le squadre cercano di ottimizzare le prestazioni, e questa novità tecnica apre nuovi scenari in pista.

Le monoposto contemporanee stanno affrontando le insidie del nuovo regolamento di Formula 1, con una vivacità progettuale visibile in Bahrain dove le vetture mostrano soluzioni molto diverse tra loro. I vincoli normativi studiati dalla FIA hanno stimolato approcci differenti, nel tentativo di individuare la combinazione ideale tra dinamica di guida, gestione energetica e prestazioni aerodinamiche. L’obiettivo resta la convergenza dei concetti nel tempo, mentre le squadre analizzano le aree di sviluppo che permettono di migliorare bilanciamento, risposta dei sistemi e efficienza generale. Una delle questioni centrali riguarda l’aerodinamica attiva: quest’anno è prevista la possibilità di muovere due flap su tre sia sull’ala anteriore sia su quella posteriore, lungo le aree autorizzate, per ridurre la resistenza all’avanzamento e contenere i consumi energetici. 🔗 Leggi su Mondosport24.com © Mondosport24.com - Ferrari svela il segreto dell'ala mobile: ogni monoposto ha un sistema unico Approfondimenti su Ferrari Svela La Ferrari svela a Fiorano la nuova monoposto SF-26 Ferrari ha presentato ufficialmente la nuova monoposto SF-26 attraverso un breve video condiviso sui propri canali social. Audi F1: un'ala anteriore innovativa ridisegna il frontale della monoposto Questa mattina, le nuove Audi R26 sono state presentate con una grande novità: un’ala anteriore completamente rivista. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Ultime notizie su Ferrari Svela Argomenti discussi: Ferrari svela le immagini teaser della nuova sportiva elettrica Luce; Schumacher, che attacco alla Ferrari sulle nuove regole in F1: Dopo il 2019, che tenga la bocca chiusa; Gerry Scotti svela il suo amore segreto: L'auto più bella del mondo? È lei. La confessione a Che Tempo Che Fa emoziona i fan; Pillole di F1 | Le prime contromosse della Ferrari: il nuovo piano per la Power Unit, tutte le notizie di oggi, 6 febbraio. Pillole di F1 | Le prime contromosse della Ferrari: il nuovo piano per la Power Unit, tutte le notizie di oggi, 6 febbraioLa Ferrari è pronta a importanti modifiche sulla Power Unit, Horner svela un segreto su Maranello: le notizie di oggi, 6 febbraio, dalla F1. f1ingenerale.com Le tappe verso il 2026. Primi test a Barcellona per accumulare giri. Poi in Bahrain si valuteranno le scelte tecnicheIl progetto 678 ha una data di nascita: la nuova Ferrari, prima figlia di una rivoluzione tecnica che dominerà il 2026, sarà svelata a Fiorano il 23 gennaio. Ha già anche un nome ma, per il momento, ... gazzetta.it Svelati gli interni di Ferrari Luce Scopri il design della vettura di Maranello completamente elettrica Leggi di più A cura di Irene Barbaro - facebook.com facebook #Ferrari svela gli interni della prima elettrica: si chiamerà #Luce - #automotive x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.