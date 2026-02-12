Ferrari lavora al freno motore per ottimizzare la ricarica energetica

La Ferrari ha portato in pista la SF-26 durante la seconda giornata di test in Bahrain. La squadra ha lavorato su un nuovo freno motore, cercando di migliorare la ricarica energetica. La vettura si è piazzata tra le prime, grazie anche a un approccio più deciso nell’analisi dei dati. I test continuano, ma i miglioramenti sono già visibili.

La seconda giornata di test in Bahrain ha visto la Ferrari SF-26 in prima fila tra le novità della sessione, con una lettura dei dati guidata da un approccio conservativo e orientato allo sviluppo. Il focus principale resta l'interpretazione delle nuove regole e la messa a punto della vettura, senza enfatizzare i tempi di percorrenza. Charles Leclerc ha chiuso in testa alla classifica dei tempi, ma la squadra mantiene l'attenzione sull'apprendimento e sulla verifica di assetto. Il programma ha previsto la percorrenza di 142 giri, equivalenti a 769 km, concentrandosi su verifiche di impostazione e raccolta dati piuttosto che sull'ottenimento di crono record.

