Ferrari lavora al freno motore per ottimizzare la ricarica energetica

Da mondosport24.com 12 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La Ferrari ha portato in pista la SF-26 durante la seconda giornata di test in Bahrain. La squadra ha lavorato su un nuovo freno motore, cercando di migliorare la ricarica energetica. La vettura si è piazzata tra le prime, grazie anche a un approccio più deciso nell’analisi dei dati. I test continuano, ma i miglioramenti sono già visibili.

La seconda giornata di test in Bahrain ha visto la Ferrari SF-26 in prima fila tra le novità della sessione, con una lettura dei dati guidata da un approccio conservativo e orientato allo sviluppo. Il focus principale resta l’interpretazione delle nuove regole e la messa a punto della vettura, senza enfatizzare i tempi di percorrenza. Charles Leclerc ha chiuso in testa alla classifica dei tempi, ma la squadra mantiene l’attenzione sull’apprendimento e sulla verifica di assetto. Il programma ha previsto la percorrenza di 142 giri, equivalenti a 769 km, concentrandosi su verifiche di impostazione e raccolta dati piuttosto che sull’ottenimento di crono record. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

ferrari lavora al freno motore per ottimizzare la ricarica energetica

© Mondosport24.com - Ferrari lavora al freno motore per ottimizzare la ricarica energetica

Approfondimenti su Ferrari Bahrain

"Cerano, la transizione energetica come motore di crescita e occupazione stabile"

Ferrari non si arrende sul trucco del motore Mercedes: la mossa per mettere spalle al muro la FIA

Ferrari ha contestato le recenti interpretazioni delle regole sui motori Mercedes, tentando di mettere sotto pressione la FIA.

Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati.

Ultime notizie su Ferrari Bahrain

Argomenti discussi: Brembo e Ferrari confermano la partnership in F1 e ora anche Wec; Ferrari imperfetta al posteriore: esami col flowviz per studiare il retrotreno; Ferrari, dalla Haas Ocon tira fuori il terrore di Leclerc: 2026 anno del lift and coast.

Il campo di ricerca consente di consultare ulteriori notizie e video correlati al tema.