Ferrara | Art & Ciocc celebra il cioccolato artigianale in centro storico dal 12 febbraio

Dal 12 febbraio, il centro storico di Ferrara si riempie di profumi e colori grazie a “Art & Ciocc”. L’evento celebra il cioccolato artigianale, attirando appassionati e curiosi. In vista di San Valentino, Ferrara si tinge di dolcezza con luci e stand dedicati al cioccolato, creando un’atmosfera speciale nel cuore della città.

Ferrara in Dolce Attesa: “Art & Ciocc” Illumina il Centro Storico per San Valentino. Ferrara si prepara a celebrare la festa di San Valentino con un evento dedicato al cioccolato artigianale. “Art & Ciocc”, la manifestazione che dal 12 al 15 febbraio anima piazza Trento Trieste, torna per la dodicesima edizione, portando in città maestri cioccolatieri da tutta Italia e un’ampia offerta di specialità regionali. L’evento, sostenuto dal Comune e Confcommercio Ferrara, mira a valorizzare il centro storico e a promuovere l’eccellenza del Made in Italy. Un Appuntamento Radicato nella Tradizione. “Art & Ciocc” è un evento che si è consolidato nel tempo, diventando un appuntamento atteso sia dagli operatori del settore che dal pubblico.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Ferrara Art&Ciocc 'Art & Ciocc', torna il dolcissimo tour dei migliori maestri cioccolatieri artigiani Torna a Brescia il tour dei maestri cioccolatieri artigiani. Torna in città ’Art & Ciocc’. Un tour tra gola e passione Questa mattina a Ferrara è iniziato il tour di 'Art & Ciocc', l’evento dedicato agli amanti del cioccolato. Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata. Ultime notizie su Ferrara Art&Ciocc Argomenti discussi: Ferrara capitale del cioccolato per la Festa degli Innamorati; Torna il Matterello d'oro a Bologna: la gara sulla sfoglia; Amore e Gola: i migliori eventi del weekend di San Valentino. Torna in città ’Art & Ciocc’. Un tour tra gola e passionePer San Valentino, da oggi a domenica, bancarelle in piazza Trento Trieste. L’iniziativa di Confcommercio per gli amanti della cioccolata nelle sue forme . . msn.com Art & Ciocc dal 12 al 15 febbraio 2026 in piazza Trento Trieste a FerraraUn San Valentino al sapore di... cioccolato. Anche quest'anno Art & Ciocc - Il tour dei cioccolatieri fa tappa a Ferrara (per la dodicesima edizione) per festeggiare la Festa degli Innamorati da ... cronacacomune.it http://www.areacentese.com/art-ciocc-dal-12-al-15-febbraio-in-piazza-trento-trieste-a-ferrara-inaugurazione-giovedi-12-febbraio/ - facebook.com facebook

La sezione di ricerca permette di esplorare articoli e video collegati alla news.