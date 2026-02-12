Ferguson scontro totale Gasperini-Irlanda | Sta ridicolizzando il ragazzo

Ferguson e l’Irlanda scoppiano in una polemica che coinvolge anche Gasperini. Dalla partita in Irlanda alle tensioni di domenica a Roma, il caso si infiamma e diventa un vero e proprio scontro tra le parti. La situazione si fa troppo calda, e il tecnico italiano non sembra voler abbassare i toni.

Dall’Irlanda alla Capitale, il caso Evan Ferguson esplode con la virulenza di uno scontro diplomatico. L’ex nazionale irlandese Kevin Kilbane, dalle colonne dell’ Irish Times, ha lanciato un durissimo atto di accusa contro Gian Piero Gasperini, reo di una gestione tecnica e mediatica definita «dannosa» per il patrimonio del calcio irlandese. Al centro della contesa non ci sono solo le scelte di campo, ma le pesanti dichiarazioni del tecnico della Roma in merito alla tenuta fisica del centravanti classe 2004, arrivato in estate in prestito dal Brighton. Kilbane ha esortato i club coinvolti a intervenire «in silenzio» per tutelare un ragazzo di ventun anni che, secondo l’opinionista, sarebbe stato pubblicamente «ridicolizzato» da un allenatore di grande esperienza. 🔗 Leggi su Sololaroma.it

Dopo la vittoria della Roma contro il Como, il tecnico Gasperini ha commentato l'incontro durante la conferenza stampa post gara.

Dopo la recente sconfitta in casa della Juventus, l'allenatore della Roma ha espresso un giudizio critico su Ferguson, ritenendo che non stia dimostrando il carattere e l’approccio necessari.

Gasperini boccia totalmente Ferguson: Non mi sta convincendo e non ha lo spirito giustoDopo la sconfitta subita in casa della Juventus, l’allenatore della Roma ha puntato il dito su Ferguson. Gasperini è stato severo: Non mi sta convincendo e non lo ha fatto nemmeno qui. Leggi le ... fanpage.it

Gasperini: «Ferguson non mi sta convicendo, non si è calato nello spirito del gruppo. Tutta la vita scelgo Dybala centravanti»Gian Piero Gasperini esce con le ossa rotte da Torino, non solo per aver perso un altro scontro diretto contro un rivale temibile come Spalletti, ma anche per aver perso la chance di agganciare ... ilmessaggero.it

#Gasperini, piovono critiche dall'Irlanda: "Sta danneggiando #Ferguson. È inaccettabile" #ASRoma x.com

