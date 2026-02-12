Ferentino stretta dei Carabinieri contro i furti Trovato un uomo che minacciava gli automobilisti con un bastone

I Carabinieri di Ferentino hanno arrestato un uomo che minacciava gli automobilisti con un bastone. La scena si è verificata nel centro della città, dove i passanti hanno chiamato subito le forze dell’ordine. I militari sono intervenuti rapidamente e hanno bloccato il sospettato, che ora si trova in caserma. La polizia ha intensificato i controlli per fermare altri episodi simili e garantire più sicurezza ai cittadini.

Controlli a tappeto in centro e periferia: identificate 44 persone. Sanzioni anche per guida pericolosa Tolleranza zero contro i reati predatori e controllo capillare del territorio. È questa la risposta dei Carabinieri della Compagnia di Anagni all'escalation di furti in abitazione che ha interessato recentemente la città di Ferentino. Nella serata del 10 febbraio, i militari coordinati dal Comandante Capitano Alessandro Dell’Otto, hanno eseguito un servizio straordinario a largo raggio, blindando sia il centro urbano che le zone periferiche più esposte. Tra le maglie dei controlli è finito un uomo del posto, protagonista di un episodio che ha destato forte allarme sociale.🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

