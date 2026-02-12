Fenomeno erosione costiera focus sulle fiumare Amendolea La Verde e Bonamico

Questa mattina si è riunito il gruppo di lavoro sulla costa di Reggio Calabria. I rappresentanti del settore Ambiente hanno analizzato i problemi legati all’erosione delle spiagge e delle fiumare Amendolea, La Verde e Bonamico. L’obiettivo è trovare soluzioni concrete per fermare o rallentare il fenomeno, che da anni mette a rischio le aree costiere della zona. Durante l’incontro, si sono valutate alcune possibili azioni e si è deciso di approfondire ulteriori interventi.

Si è tenuto negli uffici del settore 10 Tutela del Territorio e dell'Ambiente della Città metropolitana di Reggio Calabria il quarto incontro del "Tavolo Tecnico per il coordinamento del fenomeno dell'erosione costiera nel territorio metropolitano di Reggio Calabria" istituito con la delibera del.

