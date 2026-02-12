Felipe Melo | Lasciare la Juve è stato un errore ma il mio cuore resta all' Inter Il Galatasaray non ha dimenticato il 2013
Felipe Melo torna a parlare della sua carriera e del suo passato in Italia. L’ex centrocampista della Juve dice che lasciare i bianconeri è stato un errore, ma confessa che il suo cuore resta all’Inter. Ricorda anche il Galatasaray e il 2013, anni che non ha dimenticato. In vista del prossimo derby d’Italia, Melo analizza la situazione delle due squadre, tra stato di forma e scelte tattiche.
In vista del prossimo grande scontro tra Juventus e Inter, un ex centrocampista di alto livello analizza stato di forma, scelte tattiche e ricordi che arricchiscono la cornice di un derby d’Italia particolarmente atteso. Le dichiarazioni ricordano come le dinamiche tra i due club ruotino non solo attorno ai risultati immediati, ma anche agli stimoli derivanti da leadership tecniche, spirito di squadra e passato recente. Si sottolinea un allenatore la cui esperienza vincente imprime una mentalità identica alla propria squadra, interpretata come un elemento chiave per la Juve in questa fase. La figura in questione è descritta come capace di guidare una formazione che trasmette determinazione e continuità di rendimento. 🔗 Leggi su Mondosport24.com
Approfondimenti su Felipe Melo
Felipe Melo rivela: «Pentito di aver lasciato la Juve ma resto interista. Col Galatasaray nel 2013? Per loro è ancora una ferita aperta»
Felipe Melo si apre con una frase diretta: è pentito di aver lasciato la Juventus, ma non ha dubbi, resta interista.
Felipe Melo: «Galatasaray Juve nel 2013? Ricordo ancora i loro sguardi. Erano troppo sicuri di passare. Pentito di averli lasciati, ma resto interista»
Felipe Melo rivela di aver ancora davanti agli occhi i volti e gli sguardi di quella sera del 2013, quando il Galatasaray affrontò la Juventus in Champions League.
Ultime notizie su Felipe Melo
Argomenti discussi: Felipe Melo, rissa sfiorata in Brasile: aggredito da un tifoso allo stadio; Felipe Melo, rissa sfiorata in Brasile: aggredito da un tifoso allo stadio.
Juventus, un grande ex fa il tifo contro: la foto controversaStoccata di un ex giocatore della Juventus ai bianconeri in vista della Champions. Felipe Melo non perdona la Vecchia Signora. newsmondo.it
Felipe Melo lancia la sfida alla Juve e ritorna sulla partita del 2013: la frecciata sui social è viraleLa sfida tra Juve e Galatasaray è già cominciata, almeno per... Felipe Melo. L'ex centrocampista brasiliano, doppio ex della sfida Champions, non ha certamente lasciato un gran ricordo nella sua esper ... msn.com
#FelipeMelo torna a parlare Le sue parole x.com
“PRESI UNA GINOCCHIATA DA FELIPE MELO. DA LI’ EBBI PROBLEMI PSICOLOGICI” Trovi l’episodio completo su DoppioPassoPodcast su YouTube #doppiopassopodcast #calcio #betsson #gazzi - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.