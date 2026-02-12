Felipe Melo | Lasciare la Juve è stato un errore ma il mio cuore resta all' Inter Il Galatasaray non ha dimenticato il 2013

Felipe Melo torna a parlare della sua carriera e del suo passato in Italia. L’ex centrocampista della Juve dice che lasciare i bianconeri è stato un errore, ma confessa che il suo cuore resta all’Inter. Ricorda anche il Galatasaray e il 2013, anni che non ha dimenticato. In vista del prossimo derby d’Italia, Melo analizza la situazione delle due squadre, tra stato di forma e scelte tattiche.

