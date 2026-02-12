Felipe Melo | Galatasaray Juve nel 2013? Ricordo ancora i loro sguardi Erano troppo sicuri di passare Pentito di averli lasciati ma resto interista

Felipe Melo rivela di aver ancora davanti agli occhi i volti e gli sguardi di quella sera del 2013, quando il Galatasaray affrontò la Juventus in Champions League. Ricorda chiaramente come i turchi erano troppo sicuri di passare il turno e ora si pente di aver lasciato quella squadra. Nonostante tutto, il centrocampista brasiliano si definisce ancora interista e guarda con un pizzico di nostalgia a quei momenti passati.

. Le parole del brasiliano. Felipe Melo, ex centrocampista di Juventus, Inter e Galatasaray tra le altre, ha rilasciato un’intervista a Tuttosport in vista del derby d’Italia e della doppia sfida che attende i bianconeri con i turchi in Champions. INTER JUVE – « Credo che Spalletti sia l’allenatore perfetto per questa Juve: è abituato a vincere, ha grandi capacità. La squadra lo rispecchia totalmente. Anche l’Inter sta bene: macinano risultati e giocano benissimo. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

