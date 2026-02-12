Fedriga | Final Eight di Apu Udine e Trieste offre visibilità enorme al territorio

Le Final Eight di Coppa Italia a Torino attirano l’attenzione su Udine e Trieste. Le squadre friulane non si limitano a giocare, ma portano in piazza anche un’immagine forte del loro territorio. I tifosi e gli addetti ai lavori sottolineano come questa manifestazione possa dare una spinta importante allo sport e all’economia locale.

In vista delle Final Eight di Coppa Italia a Torino, le forze friulane si confrontano non solo sul piano sportivo ma anche in chiave di rappresentanza territoriale. Fedriga ha sottolineato come associare il marchio Io Sono Friuli Venezia Giulia al basket rappresenti un elemento chiave per la visibilità della regione, fungendo da volano di riconoscibilità e richiamando l’aspetto educativo del sacrificio necessario per rialzarsi dopo una sconfitta. Dal fronte societario, l’ad Gianpaolo Graberi ha ricordato che, pur essendo una neopromossa, la partecipazione alle Final Eight costituisce già un risultato straordinario, sintesi di entusiasmo e preparazione per l’evento. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

