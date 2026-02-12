Fedez di nuovo papà? Quell’indizio che non lascia dubbi

Negli ultimi giorni si rincorrono le voci su una possibile seconda paternità di Fedez. Alcuni indizi lasciati sui social e alcuni dettagli non ufficiali hanno acceso i rumors. La coppia mantiene il massimo riserbo, ma gli appassionati non smettono di chiedersi se il cantante e Giulia Honegger siano in attesa di un altro bambino.

Molti segnali sembrano confermare l'ipotesi di Fedez papà insieme alla compagna Giulia Honegger, in un clima di totale riservatezza. Da diverse settimane la cronaca rosa concentra ogni attenzione su Giulia Honegger, la compagna di Fedez che preferisce da sempre la riservatezza alle telecamere. Giulia Honegger incinta è l'ipotesi che circola con insistenza: secondo le indiscrezioni che Deianira Marzano ha diffuso inizialmente, la donna aspetterebbe un bambino. Sebbene serva prudenza, i segnali che confermano questa tesi aumentano ogni giorno.

