Federterme ecco l’offerta | Acque per la cura ed esperienze di viaggio in città e nei borghi

Federterme presenta la sua nuova offerta: acque termali pensate non solo per la cura, ma anche per vivere momenti di relax in città e nei borghi. Il termalismo si trasforma in un’esperienza moderna, che combina salute e benessere, con un occhio alla sostenibilità e alla qualità della vita. Le strutture puntano a riscoprire le emozioni di un tempo, adattandole ai gusti e alle esigenze di oggi.

Il termalismo non solo come destinazione, ma come esperienza contemporanea capace di unire salute, prevenzione, sostenibilità e qualità della vita. È questa la visione di Federterme Confindustria presente alla Bit con il "Villaggio Thermalia", dedicato alla cultura del benessere e al turismo termale italiano. Trecento stabilimenti termali in Italia, undici in Lombardia e dal 2025 anche le terme urbane di De Montel a Milano. "Le terme in Lombardia sono una realtà particolarmente importante, come su tutto il territorio nazionale, ma la Lombardia ha una varietà particolarmente rilevante soprattutto rispetto alle differenti destinazioni in cui queste terme sorgono- dichiara Renzo Iorio, presidente di Federterme Confindustria - Recentemente in questo panorama si è inserito il parco urbano termale di Milano, grazie all’iniziative delle Terme De Montel che hanno individuato una fonte termale nel sottosuolo e attorno a questa fonte termale hanno ristrutturato con un grande impegno anche architettonico quelle che erano strutture collegate all’ippodromo di San Siro". 🔗 Leggi su Quotidiano.net

La cura si trasforma nel filo conduttore del viaggio contemporaneo, offrendo esperienze che combinano movimento, consapevolezza e partecipazione attiva, andando oltre il semplice relax.

