Ettore Messina si apre con Federico Buffa in una puntata di Sky Sport. Racconta le sue vittorie, le sconfitte e il momento più difficile: quando ha deciso di farsi da parte. Il coach italiano più vincente di sempre rivela i passaggi chiave della sua carriera e le scelte che gli hanno cambiato la vita.

Ettore Messina come non l’hai mai sentito. In questa puntata di Federico Buffa Talks in onda dal 13 Febbraio su Sky Sport, il coach italiano più vincente di sempre ripercorre successi, cadute e la scelta più difficile della sua carriera: farsi da parte. Una confessione lucida e intima, che va oltre il basket e tocca il senso profondo della responsabilità. Tra Euroleghe, NBA, Olimpia Milano e il peso del giudizio amplificato dai social,. su Digital-News.it Ettore Messina come non l’hai mai sentito. In questa puntata di Federico Buffa Talks in onda dal 13 Febbraio su Sky Sport, il coach italiano più vincente di sempre ripercorre successi, cadute e la scelta più difficile della sua carriera: farsi da parte. 🔗 Leggi su Digital-news.it

© Digital-news.it - Federico Buffa Talks - Ettore Messina si racconta a Sky Sport

Buffa Talks, Ettore Messina e il rapporto con José MourinhoEttore Messina è l'ospite della nuova puntata di Federico Buffa Talks. In questo estratto Messina racconta il suo rapporto con José Mourinho, all'epoca in cui entrambi allenavano a Madrid

Ettore Messina si racconta a Buffa Talks, dal 13/02 su SkyEttore Messina è l'ospite della nuova puntata di Federico Buffa Talks. Tornato a parlare dopo la decisione di lasciare la panchina, l'ex allenatore dell'Olimpia Milano ha spiegato come anche le critic

