Federica Torzullo l’ultimatum e i piani saltati di Carlomagno | Per questo l’ha uccisa

La morte di Federica Torzullo, uccisa dal marito Claudio Carlomagno, è ormai un fatto certo. Gli investigatori confermano che non ci sono più dubbi sulla tragedia avvenuta. La procura ha aperto un’indagine e gli agenti stanno ascoltando amici e parenti per ricostruire gli ultimi momenti prima dell’omicidio. La donna è stata trovata senza vita nella sua abitazione. La comunità è sotto shock, e si attendono sviluppi nelle prossime ore.

(Adnkronos) – La morte di Federica Torzullo per mano del marito Claudio Carlomagno "è un dato ormai acquisito". Così il procuratore capo di Civitavecchia, Alberto Liguori, in una nota in cui mette a fuoco alcuni elementi del femminicidio. Quanto alle ragioni del gesto omicidiario "che, sin dall’inizio con la formalizzazione del provvedimento del fermo del. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”.🔗 Leggi su Webmagazine24.it Approfondimenti su Federica Torzullo Federica Torzullo, l'orrore di Carlomagno: cosa ha fatto dopo averla uccisa Il 21 gennaio Claudio Agostino Carlomagno ha confessato l’omicidio di Federica Torzullo, un fatto che ha suscitato grande attenzione. Federica Torzullo, "cosa stava facendo quando Carlomagno la ha uccisa" Federica Torzullo, al momento della tragica morte, stava preparando le valigie nella sua casa di Anguillara Sabazia, sul lago di Bracciano. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Femminicidio Federica Torzullo, il marito confessa: “L’ho uccisa io” Ultime notizie su Federica Torzullo Federica Torzullo, l'ultimatum e i piani saltati di Carlomagno: Per questo l'ha uccisaIl procuratore capo di Civitavecchia, Alberto Liguori, in una nota in cui mette a fuoco alcuni elementi del femminicidio ... adnkronos.com Federica Torzullo, svolta nelle indagini: Carlomagno avrebbe premeditato l'omicidio con l'aiuto di un compliceSvolta nelle indagini della Procura di Civitavecchia sul delitto di Anguillara. Claudio Carlomagno avrebbe ucciso la moglie Federica Torzullo al termine ... msn.com Cronaca. Federica Torzullo, svolta nelle indagini: «Carlomagno ha visto saltare i suoi piani. Avrebbe premeditato il femminicidio con un complice» - facebook.com facebook Femminicidio Federica Torzullo, oggi l'udienza per l'affidamento del figlio: ipotesi affidamento ai nonni materni x.com

