Federica Brignone sorprende tutti e conquista l’oro nel Super G femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina, a soli dieci mesi dall’infortunio. La sciatrice italiana dimostra grande determinazione e recupero, lasciando senza parole pubblico e avversarie. La vittoria arriva in modo inaspettato, ma lei stessa aveva già parlato di un sogno possibile.

Incredibile vittoria di Federica Brignone che conquista la medaglia d’oro nel Super G femminile alle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina. La sciatrice azzurra ha chiuso in 1’23”41 precedendo la francese Miradoli e l’austriaca Cornelia Huetter. Il trionfo della Brignone arriva a 10 mesi dal terribile infortunio alla gamba sinistra che ha rischiato di chiuderle la carriera. “È qualcosa di incredibile, ho pensato a sciare e fare il mio massimo, ho detto ‘o la va o la spacca’, non pensavo di poter vincere l’oro. Non me lo sarei aspettata, mai nella vita, è davvero qualcosa di speciale. Forse ce l’ho fatta oggi perché non mi mancava, sapevo di aver fatto il massimo, è stata la mia forza, mi valutavo un’outsider”. 🔗 Leggi su Tpi.it

Federica Brignone vince l'oro alle Olimpiadi 10 mesi dopo l'infortunio: "Non me lo sarei mai aspettato"

Federica Brignone torna sul podio e conquista l’oro in super G a Cortina, a 315 giorni dall’infortunio.

Federica Brignone ha vinto l’oro nel SuperG alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026.

