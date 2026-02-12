Federica Brignone vince il superG olimpico | la terza italiana dopo Ceccarelli e Compagnoni

Federica Brignone conquista l’oro nel superG olimpico, portando a casa il terzo oro italiano dopo Ceccarelli e Compagnoni. La gara si è svolta con emozioni intense, e Brignone ha saputo mantenere la concentrazione fino all’ultima porta. È stata una vittoria importante per lo sci alpino femminile, che aggiunge un altro capitolo alla lunga tradizione italiana nel settore. La sportiva ha dimostrato determinazione e talento, regalando una gioia enorme ai tifosi italiani.

l’oro olimpico nel superg femminile rappresenta un capitolo fondamentale della storia dello sci alpino femminile, segnato da protagoniste di diverse nazionalità e da epoche diverse. L’evoluzione di questa disciplina è stata caratterizzata da prestazioni incisive, sorprese e conferme che hanno definito i momenti di massimo prestigio ai Giochi Olimpici. La vittoria nelle gare di supergigante ha spesso rafforzato la presenza di un Paese sul palcoscenico olimpico e ha alimentato una ricca tradizione di atletismo tra le migliori interpreti della specialità. Brignone? È pura mitologia. Due giorni fa aveva male alla gamba e ha preso un antidolorifico Nel contesto delle Olimpiadi invernali Milano Cortina 2026, la conquista dell’oro nel supergigante femminile da parte. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

L’Italia torna a vincere l’oro nel superG femminile alle Olimpiadi Invernali.

Federica Brignone ha ufficialmente confermato la sua presenza nel superG olimpico.

Federica Brignone vince il superG: «Fatto qualcosa di incredibile. Ho detto: o la va o la spacca». E le avversarie la omaggiano«Ho fatto qualcosa di incredibile». Sì, Federica Brignone ha fatto qualcosa di meraviglioso. Ha azzeccato la gara della vita e 10 mesi dopo l’infortunio che ha ... ilmessaggero.it

Cortina, il ruggito della Tigre: Brignone vince l'Oro in Super-G davanti al presidente MattarellaNonostante il rientro lampo dall'infortunio, l'azzurra ha domato l'Olympia delle Tofane sotto gli occhi del Capo dello Stato ... rainews.it

Le tappe del miracolo sportivo di Federica Brignone: dal gravissimo infortunio all'oro olimpico - facebook.com facebook

Il presidente della Repubblica Sergio #Mattarella si congratula con Federica #Brignone per la vittoria del #SuperG olimpico. Sulla neve di #Cortina, il Capo dello Stato, che indossa il giaccone bianco dell'Italia, ha stretto la mano alla sciatrice azzurra. " x.com