Federica Brignone scrive la storia dopo l' infortunio | oro nel Super G alle Olimpiadi di Cortina E' incredibile non ci pensavo

Federica Brignone conquista l’oro nel Super G alle Olimpiadi di Cortina, scrivendo una pagina memorabile dello sci italiano. Dopo un lungo infortunio, la campionessa si prende il suo quinto oro olimpico, lasciando tutti senza parole.

Quinto oro per l'Italia ai Giochi Olimpici Invernali di Milano-Cortina. Sull'Olympia delle Tofane, Federica Brignone ha scritto la storia, vincendo il super-G femminile. La 35enne valdostana, sotto gli occhi del presidente della Repubblica Sergio Mattarella, ha chiuso la sua prova in 1'23"41 davanti di 41 centesimi alla francese Romane Miradoli, con l’austriaca Cornelia Huetter terza a 0"52. Fra le prime dieci anche Laura Pirovano ed Elena Curtoni mentre è uscita dopo i primi due intermedi Sofia Goggia. Vincitrice dell’ultima Coppa del Mondo e protagonista di un recupero record dopo il terribile infortunio dello scorso aprile ai campionati italiani (frattura scomposta pluriframmentaria del piatto tibiale e della testa del perone della gamba sinistra e rottura del legamento crociato anteriore), la Tigre di La Salle, tesserata per il Centro Sportivo Carabinieri, conquista così la sua quarta medaglia olimpica, la prima d’oro, dopo bronzo (2018) e argento (2022) in gigante e argento in combinata (2022). 🔗 Leggi su Feedpress.me

