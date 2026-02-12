Federica Brignone saluta il successo | l’Italia celebra una carriera esemplare tra impegno e resilienza

Federica Brignone dice addio allo sci. La campionessa italiana ha concluso la sua carriera, lasciando un segno forte nel mondo dello sport. L’Italia la celebra per anni di impegno e resilienza, e ora si prepara a ricordarla come un esempio di determinazione.

Federica Brignone: Un Percorso Sportivo Completato, l’Italia Esulta. La campionessa di sci Federica Brignone ha concluso la sua straordinaria carriera sportiva, suscitando un’ondata di entusiasmo e riconoscimenti in tutta Italia. Le reazioni a questo traguardo, espresse da figure di spicco come Mornati e Buonfiglio, sottolineano l’importanza di un’atleta che ha incarnato i valori di impegno, dedizione e resilienza, lasciando un segno indelebile nella storia dello sport nazionale. L’Eco della Vittoria: Dalla Sicilia al Cuore dell’Italia. La notizia della conclusione del percorso agonistico di Brignone ha rapidamente attraversato lo stivale, raggiungendo anche le comunità siciliane.🔗 Leggi su Ameve.eu

Lindsey Vonn ha scritto un messaggio di incoraggiamento a Federica Brignone, celebrando il suo incredibile ritorno.

Argomenti discussi: Il boato per Federica Brignone, il silenzio raggelante alla caduta di Lindsey Vonn: le reazioni del pubblico di Cortina davanti ai maxi schermi; Brignone, la tigre oltre la paura: Non mi nascondo; Brignone è tornata: Fatica, fiducia e ipnosi, ho sacrificato tutto. Sarò veloce, per me e per l'Italia; Goggia bronzo in discesa nel dramma di Vonn, trionfa Johnson: rivivi il LIVE!.

Il miracolo di Federica Brignone, dall’infortunio al rientro dopo 292 giorni. Così la Tigre ha azzannato le OlimpiadiLa rinascita dell’azzurra dopo la grave caduta dello scorso 3 aprile. Nove mesi di lavoro per tornare al top e ora una medaglia d’oro in super G che trasforma un sogno in leggenda ... sport.quotidiano.net

Federica Brignone e Sergio Mattarella, l'abbraccio dopo l'oro e i complimenti. Il Capo di Stato: «Ci contavo». Poi il pranzo al Villaggio olimpicoCi sono complimenti e complimenti. E forse, quelli di Sergio Mattarella valgono un po' di più. Dopo la vittoria dell'oro olimpico nel superG femminile, Federica ... ilgazzettino.it

Bisogna saper sciare su questa pista del SuperG di Cortina. Bisogna leggere la pista e saperla domare, non schiaffi ma carezze. In due parole bisogna essere Federica Brignone. Stupenda, inarrivabile, incredibile. Dieci mesi dopo l'infortunio ai legamenti del - facebook.com facebook

"Io ci contavo”, le dice Sergio Mattarella festoso. “Io non così tanto”, risponde Federica Brignone alla fine del Super G. Oro! Conquistato dieci mesi dopo un infortunio tremendo. Che storia! Infatti Mattarella l’abbraccia, non trattiene l’entusiasmo: “Ehhh!”, quasi g x.com