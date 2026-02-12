federica brignone oro storico nel superg a cortina sono ancora incredula

Federica Brignone ha scritto una pagina di storia a Cortina. La sciatrice italiana ha vinto l’oro nel supergigante ai Giochi olimpici di Milano Cortina 2026, conquistando il primo oro olimpico in questa disciplina per l’Italia. La Brignone si dice ancora incredula, ma la sua gara è stata perfetta, e ora guarda con orgoglio al suo successo.

AGI - Impresa leggendaria per Federica Brignone. A Cortina d’Ampezzo, sulla ‘sua’ Olympia delle Tofane, l’azzurra ha scritto la storia trionfando nel supergigante dei Giochi olimpici invernali di Milano Cortina 2026. Per ‘Fede’, 35 anni, soprannominata la ‘Tigre di La Salle’, ha completato con la medaglia d’oro la sua già nutrita collezione olimpica. Dopo le medaglie in slalom gigante (bronzo del 2018 e argento del 2022, più il bronzo in combinata), ecco lo stupendo oro in supergigante. Una medaglia doppiamente incredibile perché conquistata davanti all’Italia intera, sulle nevi di casa, davanti al Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, e soprattutto per quanto ha sofferto dopo la terribile caduta del 3 aprile scorso, quando l’inforcata nella seconda manche del gigante degli Italiani in Val di Fassa aveva messo a rischio la sua carriera. 🔗 Leggi su Agi.it

