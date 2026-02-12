Federica Brignone conquista l’oro olimpico dopo un percorso pieno di ostacoli. La campionessa italiana rivela di aver affrontato mesi di riabilitazione, mentre altri avrebbero già smesso. Quel ritorno in pista sembrava impossibile, eppure è diventato una vera leggenda. La sua vittoria ha sorpreso anche il presidente Mattarella, che aveva confidato di contare molto su di lei. La sciatrice di La Thuile ha parlato di questa medaglia come di un risultato incredibile, quasi magico.

Federica Brignone oro olimpico: il ritorno impossibile diventato leggenda. Federica Brignone lo dice quasi sottovoce, ai microfoni di Rai Sport, come se avesse paura di rompere l’incantesimo: “Già essere qui era qualcosa di speciale, questo oro è qualcosa di incredibile e impossibile”. Dopo un infortunio che aveva fatto tremare anche i più ottimisti, la sciatrice italiana conquista l’oro olimpico nel Super G di Milano Cortina, scrivendo una delle pagine più emozionanti dello sport italiano recente. Non c’è trionfalismo, solo incredulità. “Ho bisogno ancora di tempo per rendermi conto di tutto questo”, confessa. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Federica Brignone oro olimpico, il chirurgo: ‘Altri sarebbero ancora in riabilitazione’, Mattarella: ‘Ci contavo’

Il presidente Sergio Mattarella si è congratulato con Federica Brignone per la vittoria nel Super-G alle Olimpiadi.

Il presidente Sergio Mattarella si è recato a Brignone dopo la vittoria dell'oro a Milano-Cortina.

