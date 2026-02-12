Federica Brignone la casa in cui è cresciuta la neo-campionessa olimpica e che è diventata un B&B

Federica Brignone torna a casa dopo quasi un anno dall’infortunio che l’aveva messa fuori gioco. La sciatrice milanese, diventata campionessa olimpica nel Supergigante a Milano-Cortina 2026, ha riabbracciato la sua vecchia dimora, che ora funziona come B&B. La sua ripresa è stata lunga, ma ora sembra aver ritrovato la forma e la serenità.

In Valle d’Aosta si può soggiornare al Bri&Bri, una struttura che ha visto crescere Federica Brignone, fresca vincitrice del Supergigante a Milano-Cortina Dieci mesi: tanto è passato dal grave infortunio di Federica Brignone, la sciatrice milanese neo-campionessa olimpica dopo aver conquistato l’oro nel Supergigante a Milano-Cortina 2026. Un successo clamoroso e quasi inaspettato ma che ha confermato il carattere e la grinta di questa ragazza che non si è arresa nemmeno di fronte alla frattura di tibia e perone e alla rottura del legamento crociato. Per preparare questa Olimpiade Invernale si è di sicuro ricaricata e rilassata nella città in cui vive da tempo, La Salle, in Valle d’Aosta.🔗 Leggi su Today.it

Approfondimenti su Federica Brignone

Federica Brignone torna a sorridere e conquista l’oro nel superG alle Olimpiadi di Pechino.

Federica Brignone conquista il quinto oro per l’Italia alle Olimpiadi di Milano-Cortina.

La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento.

Ultime notizie su Federica Brignone

Argomenti discussi: Federica Brignone in esclusiva dopo la prima prova Olimpica: Mi mancano chilometri, un sogno essere portabandiera · Sci alpino; Goggia bronzo in discesa nel dramma di Vonn, trionfa Johnson: rivivi il LIVE!; Olimpiadi, Sofia Goggia è bronzo nella discesa femminile; Alle 11.30 lo start di un super-g che l'Italia vuole riportare a casa: Pirovano, Brignone, Goggia e Curtoni per il sogno.

Federica Brignone, la casa rifugio in Valle d'Aosta: Davide il fratello allenatore, il nuovo fidanzato segreto e mamma Maria Rosa sciatriceFederica Brignone nuova campionessa olimpica nel Super G alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026, vincitrice della Coppa del Mondo generale, volto ... msn.com

Federica Brignone oro in super G: la vittoria a 35 anni dopo l'infortunio. «Ho ancora l'adrenalina che scorre nelle vene». Fuori GoggiaApoteosi a Cortina. Federica Brignone è campionessa olimpica di supergigante. Una giornata sensazionale, storica, per lo sci italiano. E per la ... msn.com

Primo oro olimpico per Federica Brignone nel Super G femminile. Grazie alla "Tigre" sale a cinque il numero di medaglie d’oro conquistate dall’Italia ai Giochi. MilanoCortina2026 Foto: ANSA.it facebook

Il Milan celebra Federica Brignone, oro olimpico: «Un’ispirazione per tutti noi». Le parole di Allegri x.com