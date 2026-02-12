Federica Brignone Jannik Sinner sconvolto | Nessuno

Federica Brignone ha vinto una medaglia d’oro storica nella discesa, con il supporto di Jannik Sinner. Il tennista, presente in tribuna, si è mostrato visibilmente emozionato e sorpreso per il successo della sciatrice. Dopo la gara, Sinner ha commentato con un gesto di ammirazione, lasciando trapelare quanto quella vittoria lo abbia colpito.

Federica Brignone, nella sua strepitosa discesa che le ha fruttato una già storica medaglia d'oro, ha potuto contare sul supporto di un fan di tutto rispetto: Jannik Sinner. Il numero due al mondo ama lo sci, lei invece ha una passione per il tennis. Così le due discipline sono state il ponte che ha permesso a due talenti azzurri di instaurare un rapporto di amicizia, che va al di là dello sport. " È una fenomena. Dopo tutto quello che ha passato, riuscire a tornare e raggiungere questo risultato è qualcosa di straordinario", ha spiegato l'altoatesino alla Gazzetta dello Sport. Ma c'è un retroscena succulento. 🔗 Leggi su Liberoquotidiano.it

