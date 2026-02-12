Federica Brignone dall’inferno alla gloria eterna | Non pensavo di vincere senza parole! – VIDEO

Federica Brignone conquista l’oro nel SuperG femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026. La sciatrice italiana, partita con poche speranze, ha sorpreso tutti vincendo una medaglia che le resterà nel cuore. Dopo aver affrontato momenti difficili, Brignone si è alzata in piedi e ha portato a casa il risultato più importante. La sua emozione, visibile in volto, dice tutto: non si aspettava di vincere e si sente ancora senza parole.

La medaglia d'oro nel SuperG femminile alle Olimpiadi di Milano-Cortina 2026 ha un sapore speciale per Federica Brignone, protagonista di una delle imprese più emozionanti dei Giochi. In un video pubblicato da Eurosport, l'azzurra racconta con sincerità e commozione le sue sensazioni a caldo dopo il trionfo sull'Olympia delle Tofane, un successo che va ben oltre il risultato sportivo. Una vittoria che supera ogni aspettativa. Brignone, intervistata subito dopo la gara, ammette di non essersi mai aspettata di salire sul gradino più alto del podio: "Non pensavo di vincere l'oro, non ci credo, sono senza parole".

