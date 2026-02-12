Fede e speranza in corsia | all’Infermi la mostra dedicata ai malati insieme alla Diocesi

Mercoledì è stata inaugurata all’ospedale Infermi di Rimini una mostra dedicata ai malati, realizzata in collaborazione con la Diocesi. L’esposizione si trova nell’Open Space De al piano zero e porta in ospedale un messaggio di fede e speranza, con opere e testimonianze che vogliono aiutare chi sta affrontando momenti difficili. La cerimonia di apertura ha visto la partecipazione di medici, pazienti e volontari, tutti uniti nel desiderio di portare un po’ di conforto tra le mura dell’ospedale.

L’esposizione allestita in occasione della Giornata Mondiale del Malato. Presente il vescovo Nicolò Anselmi: “Segni di speranza anche nei luoghi della sofferenza” È stata inaugurata mercoledì, 11 febbraio, presso l’Open Space De a(piano 0) dell’ospedale Infermi di Rimini, la mostra “Un tesoro in vasi di creta. Ermanno ‘lo storpio’ chiamato a guardare in alto”, alla presenza del vescovo di Rimini, Nicolò Anselmi. L’esposizione, allestita dal 5 al 15 febbraio 2026 in occasione della Giornata Mondiale del Malato, è promossa dall’ufficio diocesano per la Pastorale della salute, con il contributo della Fondazione Gigi Tadei, ed è stata realizzata nel 2025 in occasione della 46esima edizione del Meeting per l’amicizia fra i popoli a cura dell’associazione “La Mongolfiera”.🔗 Leggi su Riminitoday.it Approfondimenti su Infermi Rimini Diocesi in Marcia: Settimana di Preghiera e Vicinanza ai Malati a Mileto-Nicotera-Tropea. La diocesi di Mileto-Nicotera-Tropea si appresta a vivere una settimana di preghiera e solidarietà. "La vita, l’arte, l’amicizia": alla Chiesa del Suffragio una mostra dedicata alla collezione Laghi La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Infermi Rimini Argomenti discussi: XXX Giornata della Vita consacrata: essere i primi nella fede e speranza; AZIONE CATTOLICA / In cammino per la Pace: una giornata di fraternità, fede e speranza; L’Unitalsi di Albano porta a Nettuno il film ‘Sacro Cuore’ testimonianza di fede e speranza; Paolo Ricca, testimone di fede, speranza e amore. Intervista a Lothar Vogel. Pompei si stringe agli ammalati tra fede, speranza e solidarietàNel Santuario di Pompei, luogo simbolo di fede e carità, il messaggio di misericordia e affidamento alla Vergine sarà particolarmente sentito. Il programma prevede l’accoglienza degli ammalati, la ... lostrillone.tv Fede e speranza: Messina celebra la Madonna di Lourdes nella Giornata mondiale del malatoAl santuario di viale Regina Margherita il 168° anniversario delle apparizioni a Bernadette Soubirous si intreccia con la Giornata Mondiale del Malato. Tra preghiera e processione, la comunità rinnova ... msn.com La cura, la speranza, la fede. Sentita e partecipata la celebrazione di oggi a Santa Maria Maggiore per la Giornata Mondiale del Malato. Una preghiera per chi soffre, un pensiero per chi assiste, un grazie sincero a medici, infermieri, operatori e volontar facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.