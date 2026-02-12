FdL a opposizioni | Volete sicurezza?

La maggioranza ha chiesto alle opposizioni di collaborare sul disegno di legge approvato ieri dal Consiglio dei ministri, dedicato a immigrazione, legalità e sicurezza. FdL ha invitato le opposizioni a iscrivere subito il testo in Parlamento, sottolineando l’urgenza di intervenire sulla questione sicurezza. La richiesta arriva dopo il via libera del governo e con l’obiettivo di accelerare i tempi. La polemica resta aperta, mentre si aspetta una risposta concreta dalle forze di minoranza.

11.15 "Agiamo e approviamo il Ddl licenziato ieri" dal CdM. "Chiediamo alle opposizioni la disponibilità a iscrivere il Ddl in materia di immigrazione,leglità, sicurezza. Dopo anni di negazionismo avete scoperto il tema della sicurezza. Vediamo se siete pronti".Così il capogruppo alla Camera FdI alle opposizioni "Siete favorevoli a un'immigrazione controllatae non illegale? Votate a favore. Siete a favore di tutelare le nostre forze dell'ordine? Votate a favore Vediamo a viso aperto chi vuole la sicurezza e chi ciarla senza praticarla".🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Il senatore Liris di Fratelli d’Italia ha sottolineato l’importanza di mantenere alta l’attenzione sulla sicurezza in montagna, in occasione dell’anniversario della tragedia di Rigopiano.

